3歲男童在公車站牌前痛哭 警協助找到家長
2017-04-06 13:15
〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市3歲方姓男童5日傍晚在龍潭區中興路一處公車站牌前獨自哭泣，警方獲報前往協助，帶著男童在附近詢問，還好男童的家長還在附近的藥局，他們說，男童趁著他們看醫生、沒留意時，偷偷溜出，還好警方及時伸援，才沒發生意外。
3歲男童蹲在公車站牌前放聲大哭，警方趕到時，耐心詢問男童，但他只是哭，根本說不清楚自己是誰、為何在公車站牌？
警方只能抱起男童，在附近的住家與店家慢慢詢問，花了1個小時，才找到正急著找人的男童家長，家長說，他們到診所看醫生，男童趁他們不注意，偷溜出診所，以後不管再怎麼忙，都會好好看緊男童，以免他再走失。
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