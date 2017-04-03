看不慣鄰居常鬧自殺 嗆他「不敢跳」卻害到自己人

2017-04-03 22:24

〔記者王冠仁／台北報導〕常鬧自殺的楊姓男子（47歲），今天下午跟女友吵架後，晚上6點多跑到女友位在台北市萬大路住家5樓頂樓揚言自殺，消防隊員趕到現場鋪設氣墊，還與楊男家人一起將他勸下。

當時住在附近、不認識楊的張姓男子（53歲）見狀，以為楊男「又來亂」，張男看不慣楊男三天兩頭鬧自殺，在公寓外嗆聲叫罵「好膽跳下來！」、「笑你不敢跳啦！」

不過，張男嗆聲時，楊男已經被警方與消防隊員勸下帶離，但住在附近、楊男的友人歐陽男子（51歲）也跑上樓想勸楊。歐陽跑到4樓窗邊時，聽到張男嗆聲，歐陽當時有酒意又以為被嗆，居然從窗邊一躍而下還摔斷右腿。

警方說，張其實是看不慣楊常鬧自殺浪費救災資源，但卻不知「嗆錯人」，張跟歐陽還是一起做工認識的朋友，張事後發現害到「自己人」，懊悔大喊「那ㄟ安捏」。

楊男目前在松德院區治療，歐陽雖然傷勢無礙但仍無法清楚表達，警方將待他傷勢穩定時進一步釐清他跳樓原因。

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