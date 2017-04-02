彰化警拍微電影 陳子強扮警緝匪
2017-04-02 17:22
陳子強（中）擔任微電影「關鍵逆襲」導演兼演員，與彰化警方合作。（記者陳冠備攝）
〔記者陳冠備／彰化報導〕等不到「太陽的後裔」，彰化警方先開拍微電影「關鍵逆襲」，改編自30多件真實案例，宣導警察辦案故事，並邀請明華園出身，擁有武術底子的藝人陳子強擔任導演與男主角；陳子強為了演出逼真，高難度動作均親自上陣，造成手腳多處掛彩，他卻僅說「小CASE」並表示，影片預計在警察節前一週首播，請大家拭目以待。
彰化埔心警友站站長許增鏞與陳子強是多年好友，兩人經常閒聊，也因此陳子強對於警察偵辦刑案時的過程感到佩服，於是興起拍攝微電影念頭，為表達真實性，溪湖警分局提供30多個偵辦案例提供篩選，並動員20餘名警力參與演出，預計今日殺青。
陳子強表示，片中飾演一名菜鳥員警，對未來總是渾渾噩噩，交辦事項經常丟三落四，只好負責無關緊要的瑣事，直到某日案訪時發現一對被家暴姊妹花，受到販毒集團控制，情況危及，幸好在同仁支援下，順利救回姊妹花，事後還獲得表揚，找回身為警察的自信與目標。
陳子強說，警匪交戰不免飛車追逐，為求逼真，他索性親自上陣，有一幕他跳上引擎蓋，直接撞破擋風玻璃，讓大家嚇得「驚聲尖叫」，幸好沒受傷，他也說，警察不僅是人民保母，也是人民的超級英雄，這是一部真實又感人的作品，請大家敬請期待。
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