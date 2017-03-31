大數據分析助破案！警大「大數據」論壇引進產官學

2017-03-31 15:37

［記者鄭淑婷／桃園報導］中央警察大學、中華民國刑事偵防協會舉辦「大數據思維與警務合作論壇」，邀請台灣產官學大數據學者、專家，透過論文發表與座談，思考大數據分析運用在警察工作上的各種面向。

內政部次長邱昌嶽主持開幕典禮時表示，台灣在基礎的感測物件與網路都是強項，在資料收集、應用服務等，特別是大數據的分析與應用，是目前要努力的方向，在產官學界越來越重視之下，已刺激更多業者投入發展。

大數據指的是全面累積並儲存各類資料，透過資料探勘技術從中擷取有用資訊，警方已逐漸將這套科技運用在犯罪防治及刑案偵辦。

警大校長刁建生主持專題演講時表示，因應日新月益的犯罪手法，警察機關對大數據資料分析的理論與實務整合也須與時俱進，尤其是結合網路科技的新興犯罪，是警察機關面對的一大挑戰，因此，運用大數據思維、發展警政巨量資料分析，是警務工作的重要趨勢之一。