| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

大數據分析助破案！警大「大數據」論壇引進產官學

2017-03-31  15:37

［記者鄭淑婷／桃園報導］中央警察大學、中華民國刑事偵防協會舉辦「大數據思維與警務合作論壇」，邀請台灣產官學大數據學者、專家，透過論文發表與座談，思考大數據分析運用在警察工作上的各種面向。

內政部次長邱昌嶽主持開幕典禮時表示，台灣在基礎的感測物件與網路都是強項，在資料收集、應用服務等，特別是大數據的分析與應用，是目前要努力的方向，在產官學界越來越重視之下，已刺激更多業者投入發展。

大數據指的是全面累積並儲存各類資料，透過資料探勘技術從中擷取有用資訊，警方已逐漸將這套科技運用在犯罪防治及刑案偵辦。

警大校長刁建生主持專題演講時表示，因應日新月益的犯罪手法，警察機關對大數據資料分析的理論與實務整合也須與時俱進，尤其是結合網路科技的新興犯罪，是警察機關面對的一大挑戰，因此，運用大數據思維、發展警政巨量資料分析，是警務工作的重要趨勢之一。

廣告
  • 警大、中華民國刑事偵防協會舉辦「大數據思維與警務合作論壇」。（記者鄭淑婷攝）

    警大、中華民國刑事偵防協會舉辦「大數據思維與警務合作論壇」。（記者鄭淑婷攝）

  • 警大、中華民國刑事偵防協會舉辦「大數據思維與警務合作論壇」，警大校長刁建生主持專題演講。（記者鄭淑婷攝）

    警大、中華民國刑事偵防協會舉辦「大數據思維與警務合作論壇」，警大校長刁建生主持專題演講。（記者鄭淑婷攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 中央警察大學 刑事偵防協會 大數據 網路 警大 資訊
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧桂竹筍滷肉
加分配角✧油蔥酥
嗜辣✧美式什錦燉飯
這些食物勿放冰箱！
轉寄

標題：大數據分析助破案！警大「大數據」論壇引進產官學


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月31日‧星期五‧丁酉年三月初四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.