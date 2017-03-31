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岡山、阿蓮深夜臭氣彌漫 源頭捉到了！

2017-03-31  09:43

〔記者蔡清華／高雄報導〕北高雄阿蓮、岡山、橋頭一帶，昨天深夜臭氣彌漫，投訴電話湧入環保局，經環保稽查人員漏夜追查，源頭來自台南市長榮路一處私人廢棄垃圾掩埋場悶燒造成。

市府環保局指出，今天凌晨01：30 查到該處掩埋場，在空地週圍約一百公尺，發現火燒之痕跡，當時發現仍有幾處悶燒起火點，現場煙霧瀰漫風向東南風。

發現就是疑似為此次阿蓮、岡山、橋頭以北地區異味之汙染源頭，現場通知台南市消防局前往處理，台南市環保局人員於02:10抵達現場交接後續處理，環保人員使用鋼瓶及採樣袋採樣送往檢驗。

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  • 環保人員漏夜追查臭氣源頭。（記者蔡清華翻攝）

    環保人員漏夜追查臭氣源頭。（記者蔡清華翻攝）

  • 環保人員查出台南市一處廢棄掩埋場悶燒。（記者蔡清華翻攝）

    環保人員查出台南市一處廢棄掩埋場悶燒。（記者蔡清華翻攝）

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