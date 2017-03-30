| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
積極搶攻行動支付商機 聯邦卡Apple Pay上線
 首頁 > 社會

高二生與女藝人姐弟戀 母親恐嚇斷交被判刑

2017-03-30  22:35

〔記者王定傳／新北報導〕103年間，新北市一名媽媽反對當時讀高二的兒子與羅姓女藝人交往，認為兩人年紀差太多，且兒子學業成績退步，要求分手遭拒，傳訊恐嚇羅女：「你真的不知道我混黑道的背景、我先生會找人來揍你」等，新北地院依恐嚇危害安全罪，判她拘役25日，可上訴。

據了解，這名兒子當時才高二，未滿18歲，因故結識羅女迅速墜入情網；媽媽發現兒子功課退步，勸羅女分手遭拒，103年12月11日，她以兒子的臉書，傳訊給羅女說：「你現在不敢面對我，不敢接電話，看來，你真的不知道我混黑道的背景，我兒子也會受到懲罰... 這次，也不會玩假的放過你！」

12月21日晚間10時許，媽媽與兒子同遊日本時，拿兒子手機，傳LINE給羅要求分手遭拒，再傳：「當我傻子沒關係，我會讓你看到瘋子」訊息恐嚇，還外加3張女童持槍照；5天後凌晨4時許，兩女相約在中和區四號公園內談判，媽媽又嗆說「要不然就是我先生會找人來揍你」因此挨告。

法官審理認為，她雖為母親，認為兒子與羅女年紀差距過大，兒子成績退步，想要讓兒子分手，專心於課業，固屬為人母之常情，但手法應在合法範圍內，但她率性傳訊及言語恐嚇，所為可議，審酌她素行並非不良又認罪，判拘25日。

據了解，前年間，這名兒子疑因不滿母親阻止兩人交往，輟學離家，至今未回家，至於他是否仍與羅女交往，不得而知。

廣告
  • 一位母親為了阻止高二的兒子與羅姓女藝人交往，傳訊恐嚇對方，被台北地院判拘役25日。（資料照，記者王定傳攝）

    一位母親為了阻止高二的兒子與羅姓女藝人交往，傳訊恐嚇對方，被台北地院判拘役25日。（資料照，記者王定傳攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 交往 恐嚇
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧迷迭香牛肉
清爽點心✧香橙煎餅
麻辣風✧豆花西米露
世界上最硬食物是？
轉寄

標題：高二生與女藝人姐弟戀 母親恐嚇斷交被判刑


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月30日‧星期四‧丁酉年三月初三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.