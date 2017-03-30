高二生與女藝人姐弟戀 母親恐嚇斷交被判刑

2017-03-30 22:35

〔記者王定傳／新北報導〕103年間，新北市一名媽媽反對當時讀高二的兒子與羅姓女藝人交往，認為兩人年紀差太多，且兒子學業成績退步，要求分手遭拒，傳訊恐嚇羅女：「你真的不知道我混黑道的背景、我先生會找人來揍你」等，新北地院依恐嚇危害安全罪，判她拘役25日，可上訴。

據了解，這名兒子當時才高二，未滿18歲，因故結識羅女迅速墜入情網；媽媽發現兒子功課退步，勸羅女分手遭拒，103年12月11日，她以兒子的臉書，傳訊給羅女說：「你現在不敢面對我，不敢接電話，看來，你真的不知道我混黑道的背景，我兒子也會受到懲罰... 這次，也不會玩假的放過你！」

12月21日晚間10時許，媽媽與兒子同遊日本時，拿兒子手機，傳LINE給羅要求分手遭拒，再傳：「當我傻子沒關係，我會讓你看到瘋子」訊息恐嚇，還外加3張女童持槍照；5天後凌晨4時許，兩女相約在中和區四號公園內談判，媽媽又嗆說「要不然就是我先生會找人來揍你」因此挨告。

法官審理認為，她雖為母親，認為兒子與羅女年紀差距過大，兒子成績退步，想要讓兒子分手，專心於課業，固屬為人母之常情，但手法應在合法範圍內，但她率性傳訊及言語恐嚇，所為可議，審酌她素行並非不良又認罪，判拘25日。

據了解，前年間，這名兒子疑因不滿母親阻止兩人交往，輟學離家，至今未回家，至於他是否仍與羅女交往，不得而知。