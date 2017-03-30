老翁農會提領鉅款遭詐騙？是爺疼孫誤會啦！
2017-03-30 13:19
〔記者林國賢／雲林報導〕雲林縣斗南鎮黃姓老翁前天到農會提領100萬表示做為私用，農會人員擔心老翁受騙，趕緊連繫警方到場，經員警懇談後，老翁表示錢是給非常孝順的孫子當零用錢，經連繫老翁孫子苦勸，老翁打消領款念頭。
斗南警分局派出所所長林奕辰、警員黃建智前天巡邏時，接獲農會通報，指出有1名80多歲老翁突然要提領百萬現金做為「私用」，由於與詐騙案情節雷同，農會擔心老人家上當，趕緊通報警方處理。
林奕辰表示，剛開始老翁並不願意提領這麼多錢做什麼，他與黃建智苦口婆心向老翁解釋詐騙手法，叮嚀不要受騙，老翁才說100萬是要拿給孫子當作零用錢用，老翁說他的孫子非常孝順，平日噓寒問暖，他才想要送份禮物，感謝孫子平時的孝心。
林奕辰馬上向老翁孫子求證，不知情的孫子也嚇一跳，在電話中孫子也請警察協助老翁將提領的錢再存進農會，溫馨爺爺小故事圓滿落幕。
斗南警分局分局長李俊德提醒民眾，詐欺集團經常鎖定家中長輩詐騙，民眾對家中長者多關心，要告知家中年邁長者接獲可疑電話除了要保持冷靜、打165查證外，無論任何情況，務必在第一時間通知警方
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