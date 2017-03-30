北捷環狀線回填垃圾弊案 7清運業者請回
2017-03-30 09:53
〔記者陳慰慈／新北報導〕皇昌營造公司承攬台北市政府捷運工程局的「環狀線CF640區段標工程」，並將餘土清運轉包給萬業公司，但萬業遭控將挖出的土方賣給私人砂石場，再低價收購磚瓦、木材等回填，涉嫌偽造文書及違反廢棄物清理法，新北地檢署今年1月發動第一波偵查，昨再指揮法務部調查局新北市調查處，搜索與萬業合作的清運業者住所及辦公處所13處，約談呂姓等7名清運業者，檢方今凌晨訊後，將7人請回。
檢方接獲檢舉，萬業公司林姓負責人為節省清運成本，並染指土石方利益，依處理計畫應運往新竹土資場處理，卻載往無廢棄物處理許可文件、桃園一帶的私人砂石場內傾倒，不僅如此，還把磚瓦、鋼筋鐵條、塑膠水管、木材等一般事業廢棄物，佯裝為土石方，載回捷運環狀線十四張站工地進行回填。
新北地檢署黑金組檢察官劉文翰、陳建良今年1月23日指揮新北市調查處及環境保護署環境督察總隊北區環境督察大隊，前往皇昌營造捷運環狀線工務所、萬業公司及相關涉嫌人住居所共14處搜索，傳訊林男等17人到案，訊後法院裁定林男50萬元交保。昨為釐清案情，再度發動搜索約談。
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