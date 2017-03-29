信義威秀影城晚間傳火警 現場疏散千人

台北市信義區威秀影城發生火警，警消疏散逛街人潮。（記者姚岳宏翻攝）

2017-03-29 20:48

〔記者姚岳宏／台北報導〕晚間8時許，台北市信義區的威秀影城2樓餐廳傳出火警，消防局據報趕緊派出20輛消防及救護車前往灌救，並疏散整棟影城內近千人，目前布水線已進入火場，找到火點後已可控制火勢，初期尚未傳出人員受困，由於現場逛街及看電影人潮眾多，消防局提升為三級火災，目前還在逐層搜索火源。