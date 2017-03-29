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有線電視抵達高雄那瑪夏 前三個月可免費試看

2017-03-29  15:03

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄最高、最遠的行政區那瑪夏，終於可看到有線電視了﹗南國有線電視「那瑪夏區有線電視網路普及建設」案已由NCC查驗通過，近期將提供那瑪夏區八百餘戶居民多元收視選擇，業者為感謝鄉親支持，提出免費試看三個月優惠。

高市新聞局長丁允恭說明，那瑪夏因地形阻隔，加上98年莫拉克風災嚴重破壞基礎建設，被國家通訊傳播委員會核列為有線廣播電視服務因故暫未到達區域。

丁允恭指出，為保障民眾知的權利，新聞局積極督促南國有線電視評估佈線該區可能性，並於去年1月邀南國有線電視、國家通訊傳播委員會南區監理處、公路總局第三區養護工程處、區公所等單位至那瑪夏現地會勘。

隨後由南國有線電視向通傳會申請補助，獲該會審核通過，全案於去年12月27日竣工，今年3月16、17日經查驗合格。

南國總經理郭耀堂表示，那瑪夏區是本市第一個有線電視全面數位化的原民區域，為感謝鄉親的支持，特別提出寬頻網路免費試看三個月優惠。

丁允恭指出，實質改善民眾生活品質向來是市府及新聞局施政主軸，他十分感謝南國為當地850戶、3千多位居民提供高品質節目及完善服務，更期許藉著有線電視拉近城鄉數位落差，讓有線電視提供更互動、更即時的市政訊息及多元服務。

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  • 高雄那瑪夏可收看有線電視（高市新聞局提供）

    高雄那瑪夏可收看有線電視（高市新聞局提供）

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