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一見警就逃 毒蟲5天內被抓2次

2017-03-29  13:29

〔記者許國楨／台中報導〕林姓毒蟲幾天前才因車內攜毒被台中市保安大隊查獲，前晚開車行經逢甲商圈時又被同單位員警盯上攔查，林嫌為兔脫倒車衝撞後方自小客後從窗外丟出毒品逃竄，警方隨即循線找上門發現林嫌正準備以厚紙板貼上撞損的後保桿動手逮人，5天內被同單位抓2次讓林嫌頻哀嘆：命中相剋。

台中市警局保安大隊特勤中隊前晚巡經逢甲商圈內的寶慶街時，直擊一部銀色自小客見到巡邏車立即加速闖紅燈往河南路方向行駛，警方直覺有異尾隨在後，發現自小客幾天前才被該單位攔查，當時開車的31歲林嫌因持有海洛因毒品被查獲送辦。

警方隨即趁自小客陷入車陣時用2輛巡邏車夾擊，林嫌見狀馬上將車內的一包海洛因毒品丟出車外，並倒車衝撞停在後方的自小客後逃離現場，警方考量行人及車潮擁擠，為避免追車危及其他用路人安全停止追逐，先查扣林嫌丟棄的毒品，再根據林嫌自小客車牌以車追人。

警方隨後趕往林嫌位在太平區的住處時，發現林嫌為了躲避查緝，正蹲在座車後方準備用厚紙板將稍早衝撞損壞的後保險桿貼起來，警方上前拍拍林嫌肩膀：「這樣貼也沒用」後動手逮人。

林男警訊中供稱，5天前才因持有毒品遭保大查獲移送，沒想到當晚開車外出又看見保大巡邏車，因唯恐再被查到毒品才會倒車逃離，訊後全案依毒品、毀損及妨害公務等罪嫌送辦。

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  • 林嫌倒車衝撞後方自小客後逃離，後保桿一塊零件掉落現場。（記者許國楨翻攝）

    林嫌倒車衝撞後方自小客後逃離，後保桿一塊零件掉落現場。（記者許國楨翻攝）

  • 警方循線找上門發現林嫌正準備以厚紙板貼上撞損的後保桿動手逮人。（記者許國楨翻攝）

    警方循線找上門發現林嫌正準備以厚紙板貼上撞損的後保桿動手逮人。（記者許國楨翻攝）

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