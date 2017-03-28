華航班機旅客翻牆逃逸 民航法最重罰2.5萬

小港機場。（資料照）

2017-03-28 13:02

〔記者蕭玗欣／台北報導〕高雄小港機場昨深夜傳出華航592原訂北京回高雄航班，有旅客逃逸。民航局表示，按民航法119條規定，旅客擅自進出管制區將面臨5000~2萬5000元罰款。

據了解，昨晚華航該班機一名不明旅客下機後，突然在27號機坪破壞逃生窗後翻越圍牆逃逸。高雄航空站第一時間得知，已通知航警處理，目前由高雄航警分局積極偵辦中。

民航局表示，機坪逃生窗設有警鈴，圍牆也設有電子圍籬，當時警鈴響時已通報航警緊急處理，但人員趕到時旅客已經翻牆逃逸。民航局也表示，這並非小港機場首次有旅客未入境就逃逸。

華航表示，經查昨日所有抵達高雄機場航班的旅客皆全數離機進入航廈，已非華航管轄範圍。若有旅客於機場區域違反保安規定，華航將全力協助航警偵查。