「你是什麼東西！」他嗆一句判罰5千元

2017-03-28 08:43

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹謝姓男子在開大樓管理委員會議時，不滿物業經理要他說明佔用共有地一事，竟出言「你是什麼東西！」被新竹地院依公然侮辱罪判處罰金5千元。

判決書指出，謝男為竹市某社區大樓住戶及管理委員，孫男則為管理維護公司派駐在該社區的物業經理。104年10月召開管理委員會議時，因孫男要求謝男說明解釋住處大門占用住戶共同用地（玄關）的原因，謝男竟在其他管理委員及公司職員面前，當眾對孫男辱稱：「你是什麼東西！」

謝男聲稱並非要侮辱對方，辯稱因為當時在討論某住戶提出書面說他住處大門推至玄關位置，占用共同用地的議題，孫男要他配合將住處大門往後退回，不要占用玄關，他問孫男是否知道整個來龍去脈，他說「你是什麼東西」這句話的意思，是指孫男憑什麼要求他回復原狀，主觀上並沒有侮辱、貶損之意。

法官認為，謝男於審理時猶飾詞否認、雖口稱願當庭道歉，然則屢屢話中帶刺，加上迄今未與孫男達成和解，因此判處罰金5千元，得易服勞役。