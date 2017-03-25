自小客車忘了上鎖 引來酒醉男子偷竊車內財物

2017-03-25 13:49

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市朱姓男子今天凌晨2點多，酒後獨自坐在平鎮區龍南路旁，手上還拿著一部行車紀錄器，平鎮警方巡邏經過時盤查他，他無法交代行車紀錄器來源，只好坦承他看到路旁一輛自小客車沒鎖門，就進入車內想偷竊財物，沒能找到錢，才拆下行車紀錄器偷走。

朱男（40歲）有竊盜前科，警方發現他手上拿著行車紀錄器，還包括電源線，直覺有異，朱男支支吾吾交代不出來源，警方追問「如果是你的行車紀錄器，你應該知道是錄到行經哪些路段吧？」朱男才坦承偷竊。

警方已依竊盜罪嫌將朱男送辦，朱男供稱，他跟友人在快炒店小酌後，他徒步返家，卻發現路旁一輛自小客車沒上鎖，才會進入車內偷竊財物，卻只得手一部行車紀錄器。因為之前多喝了幾杯，感覺頭暈，才坐在路旁休息，豈料竟因此被警方人贓俱獲。