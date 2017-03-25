控妻假冒空姐又騙婚 水產大亨官司打輸了

2017-03-25 12:16

〔記者陳慰慈／新北報導〕去年華航罷工事件中，到現場相挺空姐友人的許姓女子，把活動現場自拍照上傳後引發網友瘋傳，從事水產業的吳姓分居丈夫看到，在網路上指控許女「棄子不顧冒充空姐」，吳男更指控許女拜金，為嫁給他，偽造他母親及陳姓、吳姓兩名證人的簽名，再拐他到戶政事務所辦理結婚登記，涉犯偽造文書罪，但新北地檢署調查認為許女罪嫌不足，日前將許女不起訴。

開庭時，許女供稱，陳姓證人的名字是由陳男本人親簽，吳姓證人是丈夫朋友，她並不認識，而吳母的名字確實是許女簽的，但當時吳男說會告知吳母此事，她才會簽了吳母的名字。

檢方調查，吳男供稱他最先在空白的結婚證書上簽名，如證人名字都遭偽簽，他前往辦理結婚登記時，不可能沒發現，加上吳男去年9月就對許女提告，但吳男去年11月才跟陳姓證人求證簽名是否遭冒簽？時間順序有疑，因此認定許女罪嫌不足不起訴。

另吳男透過司機臉書罵許女「騙吃騙喝，用小孩索高額贍養費」部分，檢方認為，吳男所言以真實事件為基礎，不符妨害名譽構成要件，上月已將吳男不起訴。