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高市新興鬧區凌晨自小客與重機追撞 騎士命危
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高市新興鬧區凌晨自小客與重機追撞 騎士命危

2017-03-25  02:06

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市新興區中山路、民生路口，今晨1點30分發生重大車禍，一輛紅牌重機與白色自小客車，在古德曼咖啡店前發生追撞，許姓男騎士（24歲）當場失去呼吸心跳，救護車仍將許男送往大同醫院搶救，醫院表示騎士到院前已死亡，不過，醫護人員仍不放棄急救，五福二所目前正追查其身分，通知家屬趕往醫院處理，同時釐清肇事責任。

警方表示，疑似自小客車南向北行右轉時，後方直行的重機來不及閃避，騎士人車倒地重創頭部。

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  • 高市鬧區凌晨發生重大車禍，紅牌重機騎士沒呼吸心跳，送醫搶救目前命危。（記者黃良傑翻攝）

    高市鬧區凌晨發生重大車禍，紅牌重機騎士沒呼吸心跳，送醫搶救目前命危。（記者黃良傑翻攝）

  • 高市鬧區凌晨發生重大車禍，紅牌重機騎士沒呼吸心跳，送醫搶救目前命危。（記者黃良傑翻攝）

    高市鬧區凌晨發生重大車禍，紅牌重機騎士沒呼吸心跳，送醫搶救目前命危。（記者黃良傑翻攝）

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