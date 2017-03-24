老市場新生命 新富町文化市場明開幕
〔記者黃建豪／台北報導〕位於台北市萬華區的新富市場歷經80年歲月後，已由傳統市場重生為「新富町文化市場」，這座被評為市定古蹟的市場，保留了日治時期的馬蹄形外貌與木造事務所，明天（25日）將正式開幕，市場內包含展演空間、教學廚房、講堂教室、共同工作室與輕食業者，邀請民眾見證老市場如何展現新生命。
新富市場前身為1935年形成的新富町食料品小賣市場，為現存日治時期公有市場中，僅存能同時表現1930年代新式衛生政策與現存建築樣式的案例，因1978年環南市場出現，且新富市場周邊因攤販聚集形成東三水市場，使得新富市場功能遭取代而沒落，並於2006年由台北市政府公告為市定古蹟，深藏東三水市場與住宅區內。
如今忠泰基金會透過公開招標，取得9年經營權，以飲食教育、區域再生為核心，將新富市場重造為新富町文化市場，在維持外觀，並保存木造事務所與傳統製冰室情況下，透過內部整修營造出現代化設計空間，並引入夢想騎士 、芒草人慈善協會等社福團體與青創工作室。
忠泰基金會表示，他們對新富町文化市場的有3個期望，分別為透過活化文化資產，將市場轉換為飲食教育場域、形成在地公共論續平台與藉由開放新創公司進駐，引進年輕活力。
台北市者柯文哲今天下午出席開幕前記者會，柯說，萬華是台北發展的起源地，如何在老舊社區注入新的生命，一直是市府努力的目標，如今老市場得到新生命，萬華雙子星大樓也落成，加上環南市場重建已開工、第一果菜批發市場的中繼市場年底動工， 整個萬華區的都市計畫重整會持續精進。
新富町文化市場明將正式開幕，未來每周二至周日上午10時至晚間6時為免費開放時段，明起將有為期將近2個月開幕特展，並陸續於4、5月舉辦共享座談、市場導覽、風土學堂、共同工作室免費體驗等活動，皆採網路報名。
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