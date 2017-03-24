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重劃區草叢驚見焦屍 警獲報趕抵竟是.....

被燒毀的塑膠假人，遠遠看還真的像焦屍。（記者鄭淑婷翻攝）

2017-03-24  15:58

［記者鄭淑婷／桃園報導］今天早上7點多有民眾到桃園市桃園區經國重劃區散步，行經水汴一、二路口時，瞥見草叢間有一具焦屍，嚇得趕緊打110報案「草叢有棄屍，很像有小孩被殺死燒毀」，桃園警分局同安派出所員警趕抵，依程序拉起封鎖線，通報鑑識人員到現場採證，鑑識人員近距離一看：「塑膠的啦！」原來是用來展示衣服的假人，虛驚一場，也忍不住咒罵「誰亂丟垃圾」。

警方表示，假人棄置地周邊雜草沒有焚燒的痕跡，研判應該是在其他地方焚燒後再棄置，警方也忍不住呼籲民眾：「不要亂丟垃圾。」被檢舉可是會吃罰單的。

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  • 被燒毀的塑膠假人，遠遠看還真的像焦屍。（記者鄭淑婷翻攝）

    被燒毀的塑膠假人，遠遠看還真的像焦屍。（記者鄭淑婷翻攝）

  • 被燒毀的塑膠假人，遠遠看還真的像焦屍。（記者鄭淑婷翻攝）

    被燒毀的塑膠假人，遠遠看還真的像焦屍。（記者鄭淑婷翻攝）

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