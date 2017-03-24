台中無良電鍍廠偷排廢水 重金屬超標上千倍
2017-03-24 12:41
［記者楊政郡／台中報導］台中地檢署指揮保七警察及環保局人員，查獲梧棲區安良港李姓婦人經營的電鍍廠，裝設暗管偷排電鍍廢水，其中含重金屬「銅」、「鉻」及「鎳」均超過千倍，農民反映附近水溝經常無故成深綠色，恐遭嚴重污染，本月22日檢察官王銘仁親自帶隊查緝，今天移送李姓負責人及兩員工。
台中梧棲區安良港幾處灌溉水溝，最近有農民反映出現深綠色的水，經研判就是重金屬殘留之廢水，由保七總隊第三大隊第二中隊與市政府環保局組成專案小組，報請台中地檢署檢察官王銘仁指揮偵辦，鎖定中市梧棲區從事金屬表面電鍍處理業，今年2月在該區採驗檢測到，含重金屬「銅」、「鉻」及「鎳」等，分別超過標準值上千倍，已嚴重超過有害健康物質之濃度。
專案小組進一步在李姓負責人經營的電鍍廠旁發現「暗管」，懷疑他們利用夜間、大雨後，為節省廢水處理及污泥清除成本，將場內含重金屬的廢電鍍水，偷偷抽取排放進水溝，而這些都是農民灌溉溝渠，一旦農民引進農田灌溉後，連當地的水稻都會被重金屬污染。
22日王銘仁親自帶隊，查緝李姓負責人的電鍍廠，藉由沉水馬達繞流管線及暗管排放，流入大排溝渠，違反環保法規，已涉水污染防治法第36條之行政刑罰規定，及刑事法規，全案移請檢方依法偵辦。今天正式移送李姓負責人及兩位陳姓員工。
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