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Line詐騙案 被害人匯款逾3小時 警協助追回

2017-03-24  12:02

［記者謝武雄／桃園報導］桃園市警察局大園分局昨天發生一起Line詐騙案，被害人3小時以後才發現被騙，向警方報案，警方立刻撥打165反詐騙專線，通報銀行協助追回匯款；警方表示，只要被害人匯款未被領出，都可透過警政署165反詐騙專線機制將錢追回，呼籲被害人只要報案，就有機會將匯款追回。

警方調查，詐騙集團盜用蔡姓女被害人友人Line帳號，昨天上午11點左右傳訊息向蔡女表示最近手頭緊，要借3萬元周轉，蔡女打電話向朋友確認，但無人接聽，而詐騙集團仍不停透過Line傳訊息與蔡女聊天，讓蔡女信以為真，便匯了3萬元到詐騙集團指定的戶頭。

直到昨天下午2點，蔡女接到朋友回電後才發現被騙了，立即到轄區的三菓派出所報案，雖然匯款已經3小時，但警員鄭博全還是立即撥打165反詐騙專線，通報銀行協助將詐騙集團帳戶凍結，期間，警方還要求蔡女傳訊息向詐騙集團謊稱轉帳失敗，拖延取款時間，最後確定匯款被未被提領，順利將蔡女匯出的3萬元追回。

警方表示，與銀行聯繫的過程中，發現該帳戶在同一天內，有多筆款項匯入，且每一筆都是2到3萬元，顯見該詐騙集團用同樣的手法，讓多人受騙上當，警方將根據帳戶資料持續追查。

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  • 蔡姓女子被騙匯款3小時，警方還是協助追回。（警方提供）

    蔡姓女子被騙匯款3小時，警方還是協助追回。（警方提供）

  • 蔡姓女子被騙匯款3小時，警方還是協助追回。（警方提供）

    蔡姓女子被騙匯款3小時，警方還是協助追回。（警方提供）

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