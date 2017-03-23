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疑公車後門故障突開啟 女國中生摔車外慘死輪下

2017-03-23  18:15

〔即時新聞／綜合報導〕新北市瑞芳區大寮路，今下午5時許傳出一輛行駛中的基隆客運北市往金瓜石1062路線公車，疑似公車後門故障突然開啟，導致一名15歲女國中生摔出車外，慘遭公車後輪輾過。新北消防局獲報派員趕抵現場時，發現女子已明顯死亡，目前已交由警方釐清事故原因。

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  • 公車後門疑似故障開啟，導致女國中生摔出車外慘死輪下。（民眾提供）

    公車後門疑似故障開啟，導致女國中生摔出車外慘死輪下。（民眾提供）

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