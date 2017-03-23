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渣男以「狗」逼復合 無辜小狗吐血枉死

2017-03-23  15:14

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕37歲劉姓男子不滿吳姓女友提分手，去年9月18日早上7點10分，Line吳女「再不回來，妳的狗就死了」，見吳女不讀不回，8點06分再傳「妳再不接，你的狗，真的死了」，5分鐘後傳了小狗吐血死亡照，劉男涉嫌恐嚇、毀損、虐待動物，桃園地檢署檢察官偵結依毀損罪嫌起訴。

劉男偵訊時供稱，他只是傳簡訊給吳女，並沒有怎麼樣，小狗則是跟他玩的時候不小心摔死的，他看狗摔死了就把屍體處理掉，沒有恐嚇、虐待動物的行為。

檢方勘驗劉男傳的訊息及吳女證詞，認為劉男已涉犯刑法恐嚇、毀損及動物保護法，毀損、動物保護法從重依毀損罪論斷，而劉男是恐嚇吳女後進而毀損她的小狗，恐嚇行為應由後來的毀損行為吸收，因此，偵結依毀損罪嫌將劉男起訴。

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  • 男以狗逼復合害狗枉死，桃檢依毀損罪嫌起訴。（記者鄭淑婷攝）

    男以狗逼復合害狗枉死，桃檢依毀損罪嫌起訴。（記者鄭淑婷攝）

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