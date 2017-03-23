手球國手邱佩雯買水被撞死 學生強忍悲痛南下比賽
2017-03-23 13:28
新明國中手球隊員們強忍悲痛，南下參加比賽。（記者周敏鴻攝）
〔記者周敏鴻／桃園報導〕手球國手邱佩雯22日晚間幫學生買比賽時要用的礦泉水，被桃園市中壢客運公車撞擊身亡，由她擔任助理教練的中壢區新明國中手球隊，隊員們強忍悲痛，一早就南下準備比賽，隊員家長們說，邱佩雯發生不幸意外，大家都很心疼，很多隊員甚至難過得睡不好覺。
邱佩雯的家人們一早回到事故現場招魂，雙手合十跟著法師誦經，祝禱邱佩雯一路好走，想到摯愛的家人不幸身亡，讓他們難過地頻頻拭淚。
新明國中手球隊的氣氛也很低迷，上午8點多，隊員們帶著行李走上遊覽車，要南下到高雄市小港國中參加「全國師生盃暨中等學校手球錦標賽」，隊員家長們說，邱佩雯對小朋友很好，帶球隊練球也很認真，總是要求隊員們要多練習，讓自己的球技精進。
隊員家長們說，邱佩雯為了幫隊員們準備礦泉水而發生意外，讓大家都非常心疼，作為家長，她們只能強打精神，幫小朋友做心理建設，希望小朋友們都能用心打球，「拿出好成績讓在天上的老師看！」
邱佩雯家人到事故現場招魂。（記者周敏鴻攝）
邱佩雯為了幫手球隊員們準備礦泉水，卻不幸遇上死劫。（記者周敏鴻攝）
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