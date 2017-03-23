遇見情敵份外眼紅 醋男烙人持球棒錢櫃打人
2017-03-23 00:55
新北市板橋錢櫃22日深夜傳出爭風吃醋鬥毆，帶頭的李嫌（右2）先回家帶球棒，再找來3嫌與4名少年助勢，全被帶回法辦。（記者吳仁捷翻攝）
〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市板橋錢櫃傳出鬥毆事件，警方調查，30歲有傷害、妨害自由、毒品前科的李姓男子與友人到場唱歌，意外發現其他包廂內有一名綽號阿文男子，曾對他的女友嗆聲，李男返家拿了皮帶刀、6支巴達（短球棒）與伸縮棍，呼朋引伴另找4名少年在內的7名友人到場助勢，但李嫌才回到包廂打算尋仇，就被板橋警分局快打警力制伏，是第一位被押解上警車的嫌犯。
板橋警分局長黃家琦、副分局長陳忠慧、偵查隊長林子翔共40名警力到場，警方在場查獲8人，其中4人為少年，因警力趕到速度飛快，雙方還來不及開打，就被警方全帶回派出所偵辦，板橋警方3分鐘內抵達現場，21部警車擠滿錢櫃門口，警方依刑法第150條妨害秩序罪將這群嫌犯送辦。
「我們才是被害人」，警方押解嫌犯下樓時，一名男子見本報記者採訪時，直稱不要拍攝，作勢衝向記者，本報記者及時閃躲，員警也上前制止，沒有釀成阻礙採訪的暴力情事；警方也將李嫌女友帶回，釐清案情。
其中一名少年搭計程車，帶著3支短球棒前來助陣，但還沒到錢櫃對面，被員警攔下，也帶回警所偵訊，釐清案情。
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