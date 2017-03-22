所長排解同志糾紛話被誤解 慢速播放原音是這樣

2017-03-22 22:12

〔記者王冠仁／台北報導〕聲援同志團體的知名同志、網路紅人「四叉貓」劉宇，今天下午跑到台北市忠孝東路上一間麥當勞用餐時，發現反同婚家長團體「滿天星素人連線」也在該處用餐。

劉宇對著滿天星拍攝「捕獲照」被發現，遭滿天星成員圍住要求刪照，劉不願，還開啟臉書直播以自保，雙方引發衝突；店家擔心衝突擴大，報警處理。

轄區中正一分局忠孝東路派出所所長林俊燁率員警抵達並進行排解，忽然有另外一位民眾跳出來聲援劉宇並拿出手機對著滿天星成員拍攝，滿天星成員見狀欲上前搶走手機，雙發再發生口角衝突。

混亂中，林俊燁對著這名「路見不平」的民眾喊說「互相尊重，你不要去影響人家的生活」、「你們同志有你們的人權，不要去影響別人」、「人家是公共場所營業場所，你們肆無忌憚，你有沒有法治啊？」最後雙方互不提告，經警方排解後各自離去。

不過，事後有網友上傳這段影片，因為當時林俊燁說話速度很快，且與錄影者講話聲音重疊，這段對話竟被誤解為「你們同志有什麼人權」。

林俊燁受訪表示，當下他的原話確實是「你們同志有你們的人權，不要去影響別人」。有網友以0.75倍的速度聽取該段對話過程，也說「不要亂帶風向，他好像沒說這句話」、「他是說 『你們同志有你們的人權』喔，放慢0.75倍看」。