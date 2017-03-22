涉堵黃之鋒 四海幫陳子俊另案判刑

2017-03-22 14:21

〔記者王定傳／新北報導〕「四海幫海巨堂」堂主陳子俊，之前多次從事暴力犯罪為警方掃蕩到案後仍不知悔改，更在香港社運人士黃之鋒來台時，涉嫌率眾前往桃園機場堵人，由於他另外涉及多起暴力傷害案件，新北地院依傷害及恐嚇罪判他3個月徒刑加拘役50日，可上訴。

這次陳子俊涉案的範圍，是在103年12月9日，在北市中山分局中山一派出所，與同夥毆打林姓男子；同月23日，又因幫朋友出氣，跑到許姓男子住處鬧事。

至於他還涉及在雙北市砸店、傷人等暴力案件，尚未審結；黃之鋒遭堵滋擾部分，警方另案追查中。