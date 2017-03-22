王令麟94狂 62頁投影片稱「限制出境是國家損失」
2017-03-22 13:34
〔記者溫于德／台北報導〕前東森集團總裁王令麟因掏空力霸、東森集團被判刑入獄，在獄中又涉嫌行賄監所官員，扯出台灣獄政史上最大的貪污弊案；他事後遭裁定限制出境、出海、住居，每週一上午8點到新生南路派出所報到，至今一年半，日前聲請解除出境，台北地院今天上午開庭審理；王準備多達62頁投影片，自辯，至今均出庭受審，且行賄案可能僅是誤會一場，最後不忘搬出九旬老母親牌，甚至表示，限制出境將是國家損失。
王令麟投影片檔名為「王令麟聲請解除出境等陳述書」，內容多達62頁；他一開口即舉例，包括葉素菲、柯文昌與吳德美等企業家遭判刑後均未逃亡，相信自己也沒有逃亡理由，「希望公訴人不要因輿論壓力，對他做出不當比例的類比。」且他自89年台開案發生，以及後續力霸東森案，共計需到庭519次受審，「本人每次都規矩到庭，無一缺席或請假。」
王令麟接著說，檢察官雖以行賄罪起訴他，但他涉及行賄的物品「僅僅是5塊牛排、代購的二組（或一組）SKII以及一盒水果禮盒」，全案可能僅是誤會一場。且他自稱3.5億元的保釋金，全是朋友、廠商與員工所湊，在還有1.07億元尚未發還的情形，須對這些幫助過他的人信守承諾，絕不會棄保潛逃，更不會因此做出忘恩負義之事。
王令麟並說，哥哥王令一在監服刑，家中尚有九旬老母，不會棄保潛逃，且身在東森集團工作，更不會辜負股東、員工期待。他最後強調，限制出境在公共利益方面是國家損失；在私人方面，「不能出國拚經濟，是很嚴厲的處分。」
公訴檢察官認為，在未羈押情況下，相關裁定並不過分，且就如台泥前董事長辜成允事件一般，一旦企業出事，自然會有班底接班，盼法官維持原裁定。承審法官將於近日做出裁定。王令麟離庭後未發一語便離開法院。
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