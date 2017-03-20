夜撞未開燈的機車 員警說：車禍跟開燈是兩回事

該處路段路燈昏暗能見度頗低。（擷取自影片）

2017-03-20 16:57

〔即時新聞／綜合報導〕好悶！一名網友昨晚開車在路上正準備左轉時，不慎撞上一輛未開車燈的機車，結果警方到場時，又對他說沒開車燈跟車禍是兩回事，讓他氣的將行車紀錄器貼上臉書社團，隨即引起網友熱議。

一名沈姓網友在臉書社團「聯結車大貨車大客車拉拉隊運輸業照片影片資訊分享團」中貼上一段行車紀錄器並貼文表示「阿sir表示：車禍跟對方沒開燈是兩回事」，透過行車記錄器可見，網友昨晚駕車行駛在馬路上正準備左轉，並守規矩的先禮讓直行車通過，一看車輛皆已通過，便將車頭向左打準備左轉。

不料，該路段燈光昏暗，導致能見度頗低，才正要加速轉進左方道路時，卻突然竄出一輛未開車燈的深色機車，車上兩人也穿著暗色系衣物，讓網友閃避不及當場撞上，把兩人撞倒在地。

影片貼上網路後，隨即引起網友討論，有網友表示「行車紀錄器完全看不到摩托車啊」、「太誇張了吧！騎車沒有開大燈。」、「開燈是讓別人看見你，不然大家都不要開燈就好了阿」、「大燈沒照到我真的看不到有人」。

而看過這段影片的員警私下表示，網友所遇到的承辦員警所說的話並不妥，事故責任鑑定並非由承辦員警說了算，員警僅負責車禍現場相關証據蒐集、測量、初步肇事因素分析；而員警也呼籲民眾，夜間無論是大車、小車亦或是機車，切記務必要開啟大燈，不僅遵守交通法規避免受罰外，更可讓其他車輛看得到你，避免意外發生。

網友因機車未開大燈的機車（紅圈處）未注意而釀成車禍。（擷取自影片）