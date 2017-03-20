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剉冰沒加煉乳 他炸冰店被重判15年

店家指外帶刨冰煉乳加在上層會沾到蓋子，男客為此不滿與刨冰店老闆起爭執。（圖為模擬圖，記者鄭淑婷攝）

2017-03-20  11:00

〔記者項程鎮／台北報導〕桃園有躁鬱症的陳姓男子不滿買剉冰時，老闆沒把煉乳加在冰的最上面，竟返家拿土製炸彈朝剉冰店丟擲，店內天花板被炸出一個大洞，陳男抗辯他行為時沒有辨識能力，高等法院認為他還能自製炸彈，顯見辨識能力沒問題，依違反槍砲條例，重判15年徒刑、8萬元，還可上訴。

判決指出，去年6月晚間9點多，陳男到剉冰店買剉冰，因老闆沒幫把煉乳加在剉冰最上面，與老闆吵了起來，男氣得返回家中，拿出先前就做好的土製炸彈半成品，裝上引信後，回到店門口，丟進店內，炸彈爆炸後，將天花板炸出一個大洞，店門附近的日光燈座、花盆也全都被炸毀。

一、二審皆判陳男有期徒刑15年，陳男辯稱自己丟的是煙火、不是炸彈，本來打算放給女兒看，沒打算拿來炸人，況且自己有精神疾病，行為時不具有辨識能力，高院認為，陳男雖有躁鬱症，但他能製作精良的土製炸彈，案發前還記得先裝引信再引爆，而且犯後又開車返回現場，查看爆炸狀況，可見男子行為時具有辨識能力，仍判處15年徒刑。

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  • 陳男朝冰店丟擲土製炸彈，幸無人受傷。 （記者鄭淑婷翻攝）

    陳男朝冰店丟擲土製炸彈，幸無人受傷。 （記者鄭淑婷翻攝）

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