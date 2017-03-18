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拒檢撞警車辯打錯檔 賓士男這個動作露餡被判刑

2017-03-18  12:57

［記者鄭淑婷／桃園報導］桃園市袁姓男子駕駛賓士車載女友外出，停等紅燈時車身壓在斑馬線上，保安大隊員警巡經鳴笛示意他停車受檢，袁男加速逃逸被兩警車包抄，一度倒車撞毀停在後方的警車，袁男辯稱是打錯檔不小心，不過他倒車前回頭查看的動作被行車紀錄器拍下，桃園地院法官依妨害公務罪判處他4個月徒刑。

袁男104年1月15日晚間9點，駕駛賓士車搭載女友外出，拒絕受檢還倒車撞壞警車，造成警車右前方保險桿毀損、引擎蓋無法閉合；袁男出庭時坦承撞到警車，但否認有故意衝撞，純粹不小心打錯檔。

不過，員警指證歷歷說，第一時間鳴笛示意袁男停車，他拒停還加速逃逸，執行聯合巡邏勤務的另一輛警車見狀，立即開到袁男車前擋住去路，他則停在袁男後方包圍，行車紀錄器曾拍到，袁男倒車前有轉頭查看的動作。

法官勘驗行車紀錄器，認為袁男明知有警車在後還倒車，供詞卸責、不足採信，加上他有前科屬累犯，審結判處他4個月徒刑。

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  • 賓士男拒檢撞警車，桃園地院法官依妨害公務罪判處他4月徒刑。（記者鄭淑婷攝）

    賓士男拒檢撞警車，桃園地院法官依妨害公務罪判處他4月徒刑。（記者鄭淑婷攝）

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