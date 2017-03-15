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抓漏不慎摔下樓 男子大喊：「阿娘喂！」

2017-03-15  20:44

〔記者陳恩惠／台北報導〕台北市士林區中山北路今天發生一起墜樓事件，北市消防局接獲通報趕往，發現44歲男子從公㝢4樓墜落，所幸身上綁有安全繩索，讓他幸運地只摔到2樓，初步檢傷發現，男子意識清醒、腿部疼痛，但無明顯外傷，仍送醫治療。

台北市消防局119勤指中心據報，位於北市中山北路七段114巷內有人墜樓急需救護，消防局立刻派出水箱車1輛、救護車2輛共7名救災救難人員前往，抵達發現，不僅巷內窄小，男子墜落之處，位於一棟5層樓高的雙併公寓中間，僅可供1人通行，在徵詢男子傷勢後，由男子自行爬起脫困。

警方調查，44歲的曾姓男子家中經營建築物抓漏工程事業，今天上午與弟弟一同到天母這棟公寓進行抓漏測驗，沒想到工作到一半，踩著的支力點的腳突然滑了一下，竟讓他當場從4樓直挺挺地往下掉，曾男嚇得當場驚叫「阿娘喂」，所幸身上仍綁有安全繩索，讓他只掉到2樓，雖無明顯外傷，仍因腿部疼痛送醫。

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  • 發生抓漏師父意外摔下的公寓。（記者陳恩惠攝）

    發生抓漏師父意外摔下的公寓。（記者陳恩惠攝）

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