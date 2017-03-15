雲林破獲4家賭博性電子遊戲場 查扣169機台

2017-03-15 14:51

〔記者廖淑玲／雲林報導〕為杜絕賭風，淨化治安，雲林檢警破獲4家賭博性電子遊戲場， 查扣賭博電玩機台169台，查扣賭資20萬9560元，代幣15萬3846枚等證物，帶回45人訊問，分別以10萬至1萬不等交保，並移請雲林縣政府撤銷涉案電子遊戲場營業許可。

雲林地檢署檢察官黃立夫、朱啟仁、李松諺、江炳勳等人指揮雲林縣警察局督察科、動用上百名警力，兵分多路分別前往雲林縣斗六、西螺、土庫、虎尾等地區搜索，查獲4家賭博性電子遊戲場，查扣電玩機檯169台、電腦IC版231塊、賭資現金20萬9560元，代幣15萬3846枚及積分卡、賭資流量紀錄帳冊等證物。

檢方調查發現，業者為規避查緝除設置監視器主機，還改採會員制及「密室交易」方式，會員贏得賭金後換取積分卡，再到店內廁所或指定位置兌換現金，或由員工帶到店外兌換，甚至變換名目換成咖啡券、輕食券、飲料券、簡餐券再換現金，以合法執照掩護非法。

檢警查獲有電子遊戲場購置逾200萬元的百家樂機械手臂發牌機吸引顧客上門，一併被查獲，因涉案賭客眾多，經複訊後依涉嫌賭博罪及違反電子遊戲場業管理條例，今天分別以10萬元至1萬元不等交保，或限制住居或請回。