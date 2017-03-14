性侵案8度發回更審 纏訟14年後換新法官終定讞

2017-03-14 00:49

〔本報／即時報導〕高雄男子張簡鵬璋到上小吃部飲酒作樂後，欲強邀女會計出場性交易遭拒，開車強將她載到工寮性侵；二審法院多次認定張簡性侵犯行明確判罪，但上訴後最高院一直認為全案應為性交易，8次發回更審，高雄高分院審酌證據後仍堅持本案為性侵，全案纏訟長達14年後，才終在今年1月獲最高法院支持，駁回上訴判處張男6年2月徒刑確定。

根據《蘋果》即時報導，被害女會計雖在有女陪侍的小吃部工作，但她是家庭主婦，事發前幾天才從丈夫友人開的這家小吃部會計離職，丈夫友人拜託她到店裡幫忙，未料遭到性侵，案發後罹患創傷後壓力症候群，甚至兩度自殺未遂，並與丈夫離婚。

全案發生在2003年1月10日凌晨，張簡鵬璋與友人到大寮一家小吃部消費，酒後找女會計外出被拒，藉口送她回家竟將車開到殺豬工寮，持尖鐵棍抵住她胸口恐嚇「殺豬跟殺人一樣，你要不要活著回去？」性侵得逞。張男落網後否認性侵，辯稱是買出場。

蘋果報導，本案一審到更八審歷10次判決，只有一次判張簡無罪、一次依速審法減刑判6年2月外，有8次均判張9年徒刑。本案上訴最高院後，一直由同一位受命法官承辦，八度發回意旨都指張男辯稱的性交易說法詞較合理，認為本案應為合意性交，發回更審。

高雄高分院更審時，只好一直傳喚女會計，更四審時被害人泣訴，這事對她傷害很大，最後還造成她和丈夫離婚，這輩子沒有受過這種污辱，為了要看到孩子才活下來。

高雄高分院始終認定是性侵，判刑後被告上訴，一直到最高法院原受命法官因升遷換人，最高法院新的受命法官總算維持二審判決，將全案定讞。最高法院對此表示，最高法院認定更八審判決認定事實及適用法律無違誤，因此駁回被告上訴定讞。

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