運將被控亂摸女模 還嫌對方醜

2017-03-13 21:23

〔記者王定傳／新北報導〕游姓計程車司機前年凌晨載剛到摩鐵拍照的小模小美（化名）回家，卻被控涉嫌趁她熟睡之際，把車開到空地上下其手摸胸與下體，游全盤否認，還說對方長得不好看，不可能亂來，不過，小美多位友人，證實小美案發後立即求助，新北地檢署今依加重強制猥褻罪嫌起訴。

檢警調查，前年7月15日，小美前往中和一間摩鐵拍攝性感照，直到凌晨才結束工作，請以前曾搭過的游男計程車回家。

不料，游男見小美因疲倦熟睡之際，把車開到空地，雙手環抱她身體，還親吻得逞，小美嚇醒斥責說：「走開、我要回家、放開我、你嚇到我了」

游男仍不罷手，繼續抱住小美不放，還用舌頭舔她右耳、隔著衣服摸胸、大腿、屁股及下體；游男雖坦言有載小美到停車場，辯稱只是因她還沒睡醒，才在停車場等她醒來，並無猥褻行為，且對方長得不好看，不可能下手。

不過，由於小美當下有向多名友人訴苦，一名男性友人證實小美曾驚惶哭訴：「有變態」，返家後抱著他大哭，攝影師也接到訊息說：「我被司機載到沒有人的停車場」，另名社工也說，小美曾傳訊：「我昨天外拍完坐計程車回家…不小心睡著他就把我載到沒人的停車場」等語，檢方因此不採信游男辯詞。