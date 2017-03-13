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 首頁 > 社會

欠繳機車燃料費 當心銀行存款被扣押

2017-03-13  12:15

〔記者黃建華／高雄報導〕機車族朋友，您的機車燃料費有按時繳納了嗎？若欠費不繳，當心銀行帳戶存款被扣押，還得多繳手續費。

法務部行政執行署高雄分署受理轄區內70餘萬件的機車燃料費執行案件，最近正依法律規定的強制執行程序，逐案扣押義務人的銀行存款。

行政執行署高雄分署指出，依照強制執行程序扣押收取義務人的存款時，除了欠繳的款項會被扣押外，每一家銀行還會扣取250元以上的手續費，如果扣押收取的銀行有數家時，則依照家數乘以250元，最後可能扣繳的手續費會比欠繳的費用還多，所以，高雄分署呼籲各位車主，主動繳納欠繳的（汽）機車燃料費，以免因小失大，得不償失。

如果對於自己是否尚有燃料費未繳納存有疑問，可向各地區監理機關查詢，並儘速自行繳納回傳收據，避免存款被執行多扣手續費，平白傷荷包。

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  • 機車族朋友，您的機車燃料費有按時繳納了嗎？若欠費不繳，當心銀行帳戶存款被扣押，還得多繳手續費。圖為監理單位。（資料照，記者謝介裕攝）

    機車族朋友，您的機車燃料費有按時繳納了嗎？若欠費不繳，當心銀行帳戶存款被扣押，還得多繳手續費。圖為監理單位。（資料照，記者謝介裕攝）

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