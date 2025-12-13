為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    日本東京與基設業者將聯合演習！ 模擬停電、停水、斷網、交通癱瘓

    2025/12/13 14:43 即時新聞／綜合報導
    日本東京將與主要基礎設施業者聯合演習，模擬首都圈大規模停電、停水、停話、網路中斷、交通癱瘓。圖為東京地標晴空塔。（法新社）

    日本東京將與主要基礎設施業者聯合演習，模擬首都圈大規模停電、停水、停話、網路中斷、交通癱瘓。圖為東京地標晴空塔。（法新社）

    日本國家安全保障局、東京都政府，18日將與主要基礎設施業者展開聯合演習，模擬首都圈在「不明原因」下大規模停電、停水、停話、網路中斷、交通癱瘓等情況。

    《讀賣新聞》報導，在東京設有據點的電力、通訊、醫療、金融等業者，都會參與此次模擬演習，加強合作交流並尋找問題。舉例來說，若是停電過久，使用呼吸器的患者就需要醫療方面的緊急救助；交通中斷也會導致汽油、煤油等燃料無法運送，影響到民眾生活和經濟活動。

    近年來，針對日本民眾日常所需的關鍵基礎設施網路攻擊有所增加，此次演習就是針對類似情況。2022年，大阪醫療機構遭遇網攻，導致電子病歷系統癱瘓，不得不停止門診；2023年，名古屋港貨櫃管理系統更是發生停擺狀況，使得裝卸作業喊停3天。

    今年7月，日本政府首次制定除了天災以外的大規模基礎設施中斷對應方針，若未來遇到網路攻擊等狀況導致停電、停水或其他民生服務中斷．在法律上同樣可以被認定為「災害」，由政府迅速派遣人手提供幫助。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播