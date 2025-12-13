日本東京與基設業者將聯合演習！ 模擬停電、停水、斷網、交通癱瘓

日本東京將與主要基礎設施業者聯合演習，模擬首都圈大規模停電、停水、停話、網路中斷、交通癱瘓。圖為東京地標晴空塔。（法新社）

日本國家安全保障局、東京都政府，18日將與主要基礎設施業者展開聯合演習，模擬首都圈在「不明原因」下大規模停電、停水、停話、網路中斷、交通癱瘓等情況。

據《讀賣新聞》報導，在東京設有據點的電力、通訊、醫療、金融等業者，都會參與此次模擬演習，加強合作交流並尋找問題。舉例來說，若是停電過久，使用呼吸器的患者就需要醫療方面的緊急救助；交通中斷也會導致汽油、煤油等燃料無法運送，影響到民眾生活和經濟活動。

近年來，針對日本民眾日常所需的關鍵基礎設施網路攻擊有所增加，此次演習就是針對類似情況。2022年，大阪醫療機構遭遇網攻，導致電子病歷系統癱瘓，不得不停止門診；2023年，名古屋港貨櫃管理系統更是發生停擺狀況，使得裝卸作業喊停3天。

今年7月，日本政府首次制定除了天災以外的大規模基礎設施中斷對應方針，若未來遇到網路攻擊等狀況導致停電、停水或其他民生服務中斷．在法律上同樣可以被認定為「災害」，由政府迅速派遣人手提供幫助。

