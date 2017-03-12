工廠半夜磨豆腐 鄰居被吵到罹患失眠、憂鬱恐慌症
2017-03-12 23:38
〔記者王俊忠／台南報導〕南市安南區一家豆腐機械製造工廠從深夜到清晨製造豆腐產品，產生隆隆聲響，鄰居蕭姓住戶指被噪音長期吵到罹患失眠、憂鬱恐慌症，被迫搬出住處，提告求償。一審法院判豆腐工廠梁姓負責人須賠五萬元精神慰撫金與七百八十元醫藥費給蕭某。
蕭姓住戶表示，他原本住在南市安南區某處，與梁某開設的豆腐工廠相鄰而住，依照噪音管制法規定，梁某工廠從晚上十點到隔天上午八點以機械製造豆腐等產品，不得妨礙安寧；異物污染物排放濃度不得超過十。
蕭某指出，一０二年十一月，梁某工廠於深夜用機械生產豆製品，產生多種噪音，經環保局於一０二年十一月到一０四年一月四次凌晨到住家檢測，發現屋內全頻均能音量從五十三多DB到最高五十五．四DB，其中最高檢測值已超出該區第三類工廠夜間噪音管制標準五十五DB；又油炸豆製品排出的臭氣異味經鑑定單位鑑定高達四十，超出標準十甚多。
受害的蕭某說，他受此噪音長期干擾，引發失眠與憂鬱、恐慌症，在醫師建議下，不得不搬離這處住家，要向梁某求償醫藥費與十萬元精神慰撫金。梁某則反駁蕭某控訴並指噪音監測是圍牆、門窗等遮蔽物被拆下進行，後來複查時，噪音都降到四十多分貝；加裝機器後，異味值已降到十以下。
台南地院法官依環保局與鑑定單位對噪音與空氣異臭味檢測，確都有超標情形，噪音值還介於標準值五十五DB上下，聲響並非輕微，且噪音是造成失眠、憂鬱與恐慌症原因之一；被告未能舉證噪音與這些病症無關，因此判梁某對蕭某有五萬七百八十元賠償責任，此案還可上訴。
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