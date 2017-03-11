三重驚傳酒醉男開車亂衝撞 2人受傷送醫

男子酒駕撞到人後疑似想肇事逃逸，警方圍捕開4槍逮人。（記者王宣晴攝）

2017-03-11 20:22

〔記者王宣晴、陳薏云／新北報導〕三重驚傳開槍！今晚間7時許，新北市三重區三和路與自強路口驚傳警匪追逐，許多警察將一台黑色轎車圍起來，過程中更撞倒了幾台機車，造成2位民眾受傷，警方開了4槍才制止黑色轎車，車上53歲林姓男子疑似酒駕，撞到人後心虛才躲避追緝，目前警方已將人制伏並帶往醫院抽血檢測酒精值，詳細躲避追緝原因仍待釐清。

據民眾指稱，三和路四段自強路三段口，有男子酒駕跑給警察追，過程中撞倒3到4台機車，造成民眾受傷，警方立刻啟動快打圍捕，開了4槍將男子制伏。

據了解，林男逃跑過程中，開車衝撞2輛機車，造成28歲曾男雙膝挫傷，27歲李姓女子則輕微擦傷，皆送往北市馬偕醫院救治。

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