聲請假扣押蝶戀花 士林地院已裁准

2017-03-10 19:09

［記者黃捷／台北報導］蝶戀花遊覽車翻覆造成33死慘劇，交通部觀光局上月代替受害者家屬，對蝶戀花旅行社及友力通運聲請假扣押，士林地方法院已裁定聲請，並於本月2日對蝶戀花公司及名義負責人周繼弘發出扣押命令。

士林地院表示，聲請人持假扣押裁定對蝶戀花公司之存款、周繼弘對蝶戀花公司的薪資債權、股份聲請強制執行，但蝶戀花公司回函告知，因蝶戀花公司存款帳戶遭扣押，周繼弘的薪資已無法發放，扣押不到，士院將告知聲請人，靜待聲請人下一步行動。