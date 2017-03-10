花蓮縣府員工涉毒被逮 法官裁定5萬交保

花蓮縣警察局刑警大隊配合衛生單位查緝非法電子菸，意外在縣府建設處陳姓約用人員家中搜出116公克的二級毒品安非他命。（記者王錦義攝）

2017-03-10 16:50

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣警察局刑警大隊配合衛生單位查緝非法電子菸，意外在縣府建設處陳姓約用人員家中搜出116公克的二級毒品安非他命，由於陳男是縣府約用人員又是某議員的女婿，警方低調不敢多談，花蓮地檢署指出，檢方依毒品罪嫌向法院聲押，但法官今天以5萬元交保，縣府建設處長陳泰昌說，「若員工涉刑案一定會影響工作」因他一整天都在縣府開會，尚不知有約用人員涉毒被捕一事。

花蓮地檢署主任檢察官兼發言人王怡仁說，花蓮縣刑警大隊接獲線報，持搜索票前往40歲陳姓男子住處搜索，從陳男住處及身上搜出二級毒品安非他命合計116公克，因毒品數量眾多，檢警懷疑陳男涉嫌販毒，但陳男否認販毒，僅坦承吸毒，檢方懷疑陳男意圖販賣而持有毒品，想繼續追查上下游關係，依涉毒品危害防制條例向法院聲請羈押，但法官今天裁定5萬元交保並限制住居。

記者前往縣府建設處土木科查證，科內人員遠遠看到記者就大喊：「記者來了，快鎖門」對於有同仁涉毒一案低調不願意表示意見，而陳姓員工據傳是縣議會某議員的女婿，記者致電該議員求證，但他關機，暫時無法取得回應。

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