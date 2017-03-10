公親變事主！通霄農會理事長選舉 縣府科長被告瀆職
2017-03-10 16:02
〔記者彭健禮／苗栗報導〕通霄鎮農會總幹事許道坤，與4名農會理事及遞補理事李隆章，今天下午2點半許，到苗栗地檢署按鈴控告今天擔任理事長投票上級指導員的苗栗縣政府農業處農輔科長蕭至惠涉嫌瀆職、妨害遞補理事行使理事長投票職權。許道坤並希望農委會重視，派專員調查，以維護農會權益。
許道坤說，當選理事徐永森，日前被檢舉農地雜草叢生，有違建鐵皮屋，且未實際從事農業生產 ，資格不符，農會經農會法成立緊急審查小組，並調查屬實，取消徐永森的理事資格，今天發函由李隆章遞補。
許道坤說，但今天理監事會議，進行理事長投票，蕭至惠卻將李隆章請出，不讓李行使理事職權，反而讓喪失資格的徐永森參與投票。
許道坤等人，按鈴控告蕭涉嫌瀆職、妨害遞補理事行使職權，影響農會運作。
蕭至惠表示，縣府農業處為農會上級輔導單位，當初通霄鎮農會提出理事當選人徐永森資格不符時，農業處即要求通霄農會在農業處輔導之下，成立審查小組，但許道坤卻逕自主持成立，此行為不符合程序，因此農業處認定原始九席理事當選名單，於今天執行理事長選舉。
對於被告，蕭至惠無奈地說，她會據實向檢方說明，強調一切都合乎法規程序。
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