「機動」派出所服務再升級！ 士林夜市警設「治安諮詢站」
2017-03-10 16:20
［記者陳恩惠／台北報導］列為外國觀光客到台北必遊勝地的士林夜市，又增添新服務！由於2017年世界大學運動會今年8月在台北市舉行，士林警分局為了擴大宣導，同時提供外國觀光客的治安諮詢和安全服務，特地在知名的士林夜市，規劃「走動式」服務的機動派出所，不僅加強夜市的防竊盜巡邏，警方也會以熱情來關懷在台旅遊的各國觀光客。
士林警分局表示，這項採取走動式服務的機動派出所，參與勤務的員警，是由防治組、偵查隊、文林派出所及交通隊，精通英語及第二外國語文的人員負責，為顧及越來越多的韓籍遊客，現場同時也請韓籍留學生協助，擔任志工，隨著治安諮詢站的服務小組，一同提供高麗遊客必要協助。
警方說，「治安諮詢站」除了協助告知各國旅客在台旅遊期間應注意事項，以及如何維護旅遊安全，同時也提供台北觀光旅遊手冊和2017年台北世界大學運動會宣傳資料，期盼各國觀光客在台都能度過豐富、快樂、安全的旅遊假期。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
- 愈聊愈覺不對勁... 年輕外交官通報檢舉中生共諜
- 涉當共諜吸收我官員 政大畢業中生被羈押禁見
- 苗栗市暗夜驚傳槍響 2男受傷
- 拾荒老婦被撞命危 暖警口對口人工呼吸搶命
- 龍潭長照中心大火 里長父子鞠躬道歉：我們做錯了
網友回應
熱門新聞
- 南韓史上第一位 總統朴槿惠遭彈劾下台！
- 經典賽》球迷發起解散棒協活動 棒協回應了！
- 再傳禽流感 路竹撲殺1.1萬蛋雞
- 越南版淺淺尬美楊冪 粉絲驚呼：自戳雙眼
- 溫暖歌手羅美玲返竹縣 獻唱代言原運會
- （影音）神配音！林心如嫁霍建華 爾康搶婚被噹「我顏控」
- 藍營反對排審監委名單 柯建銘：有時間再排審
- 《2017秋冬男裝週》10
- 自由廣場》教育現場看體育式微
- 經典賽》吳昇桓多難打？ 這項鬼神數據會說話（影音）
- 經典賽》台灣隊拚到最後 隊長林智勝110字感性告白
- 【小小說】不會悲傷，幸福嗎？
- 整流二極體市況佳 朋程、德微現金殖利率高
- 宋芸樺連跑倫敦巴黎時裝周 克服時差靠這個
- 吳敦義談多元成家 稱「讓家庭倫理掛掉」
- 孔曉振人在台北 不忘緊盯朴槿惠下台
- 卜睿哲：美稱一中政策 區別北京一中原則
- 不當上班族 攀樹正妹愛修樹
- 財神爺太偏心﹗包辦今年刮刮樂3個2千萬頭獎的縣市是...
- NBA》與灰狼比賽延期 麥考倫：應該直接判輸球
- 《台股青紅燈》奶粉跟臭豆腐
- 賣烤瓜5年畢業 單親媽脫貧創業
- 《積木之家》招靈異 長髮女湊熱鬧
- 經典賽》無緣次輪台韓仍奮力廝殺 外媒讚：精神可敬
- 解決博弈公投噩夢 公民團體展開廢除惡法遊說
- 龜速車注意！ 雪隧今起提高最低速限
- 《2017秋冬男裝週》7
- 法鼓山捐贈 偏鄉小校有多功能圖書室囉
- 視察災區要人背的日本官員 失言後提出辭呈
- 彩繪兒時永安 耆老激動憶往
- 毛小孩一碰後腿就癱軟 李佑群揪心無法工作
- 追櫻、賞花季 也是櫻花蟲害的危險期
- 膝蓋腫脹難行走 才知是積血了
- 小學生拍科普影片 屏大金科獎展創意
- 香蕉大樂透開展 見證轉型正義
- 基隆監理站發票換樹苗 1小時掃光
- 反年改「八百壯士」圍立法院 高喊站出來革命
- 《2017秋冬男裝週》16
- 研考會主委被請辭？ 柯文哲：找到人就不用兼了
- 國內外訂單增 正隆2月營收年增逾24％
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：「機動」派出所服務再升級！ 士林夜市警設「治安諮詢站」
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分