「機動」派出所服務再升級！ 士林夜市警設「治安諮詢站」

2017-03-10 16:20

［記者陳恩惠／台北報導］列為外國觀光客到台北必遊勝地的士林夜市，又增添新服務！由於2017年世界大學運動會今年8月在台北市舉行，士林警分局為了擴大宣導，同時提供外國觀光客的治安諮詢和安全服務，特地在知名的士林夜市，規劃「走動式」服務的機動派出所，不僅加強夜市的防竊盜巡邏，警方也會以熱情來關懷在台旅遊的各國觀光客。

士林警分局表示，這項採取走動式服務的機動派出所，參與勤務的員警，是由防治組、偵查隊、文林派出所及交通隊，精通英語及第二外國語文的人員負責，為顧及越來越多的韓籍遊客，現場同時也請韓籍留學生協助，擔任志工，隨著治安諮詢站的服務小組，一同提供高麗遊客必要協助。

警方說，「治安諮詢站」除了協助告知各國旅客在台旅遊期間應注意事項，以及如何維護旅遊安全，同時也提供台北觀光旅遊手冊和2017年台北世界大學運動會宣傳資料，期盼各國觀光客在台都能度過豐富、快樂、安全的旅遊假期。