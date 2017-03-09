天車吊鐵製品突然脫鉤 工人雙手被壓扁送醫
2017-03-09 23:22
台中一泰籍工人，今天晚上操作天車時，遭重達數噸的鐵製品脫鉤壓住，消防人員獲報到場搶救。（記者陳建志翻攝）
〔記者陳建志／台中報導〕台中烏日溪南路1段一家鐵工廠，今天晚上7點多1名45歲泰國籍勞工在操作天車，吊掛鋼鐵製品時，天車掛勾突然脫鉤，重達數噸的鐵製品應聲掉下，並砸中操作天車的泰籍男子，泰男雙手被壓住，頭部也受傷流血，當場沒有呼吸心跳。
現場3、4名外勞看到趕緊報案，並操作天車，將重達數噸的鋼鐵製品吊起，並將受傷的泰男拉到一旁等待救援，台中市消防局獲報出動溪湳消防分隊到場搶救，消防人員抵達時，發現該名泰籍男子頭部流血，已經沒有呼吸心跳，雙手被壓扁粉碎性骨折，腳也扭曲變形，立刻抬上救護車送醫，沿途並進行CPR急救，到院後經急救恢復呼吸心跳，目前仍在醫院急救中。
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