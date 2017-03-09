保證「警察抓不到」？ 日AV女優一炮喊到75K

業者直接拿女優今年新出的作品，當作宣傳照。（記者王捷翻攝）

2017-03-09 05:55

〔記者王捷／台南報導〕自從台南傳出泰國女子來台賣淫事件後，警方啟動「正俗專案」積極取締色情與賭博，業者向客人掛保證「警察絕對抓不到」，3月14到16日，從日本引進AV女優「星空キラリ（音譯為星空綺羅里）」來台賣淫，一次性交易喊到75000，主攻金字塔頂端性市場，警方對此表示，沒有收到情資。

據了解，這個月業者從日本引進AV女優星空キラリ，保證絕對是女優本人服務。傳言女優受到雞頭說服，指稱日本小姐稀少，在台灣賣淫錢好賺、又不怕被抓，還向女優擔保，來台14天就可以賺到50萬到70萬。

3月14到16日星空キラリ將到南台灣，女優經濟人喊出底價，一次性交易是5萬，但其他下游雞頭漲到7萬5，雖然天價性交易金額是普通上班族1.5月薪水，但預約男客已經排到月中，且還要2天前預訂，有業者透露，其實女優一次拿不到2萬元，一次性交易中間被扒了5層皮，這根本是剝削小姐與男客。

不過有熟悉此道的日人指出，星空キラリ今年曾在大阪的半套店服務，店面基本價錢加上指定費，差不多要3萬日圓，折合台幣不到1萬，如果是全套性交易，也差不多落在1萬台幣上下，在日本根本花到2萬台幣就能讓日本女優性服務。但日本性產業競爭大，也許在台灣生意比較好。

對這次AV女優來台賣淫的風波，警方表示沒有接獲線報，如果有類似狀況一定會查辦到底。

星空キラリ18歲就出道，4年拍攝30多部AV但，曾與知名女優波多野結依合作拍片，但在日人眼中仍不是出名女優。（記者王捷翻攝）

業者掛保證警方抓不到，引進日本AV女優賣淫。（記者王捷翻攝）