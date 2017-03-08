173公分正妹女警 逮到胖毒蟲

2017-03-08 12:26

〔記者黃旭磊／高雄報導〕身高173公分正妹女警，逮到百公斤胖毒蟲。

左營警分局博愛四所警員詹淯淨（28歲）、未婚，本月4日騎車於文川、重信路口巡邏，見陳嫌（27歲）騎車沒開燈、後載沒戴安全帽，指示停車受檢，陳嫌身高180公分、體重破百，下車後熟練地從口袋掉出夾鍊袋，還用腳踩住，被詹淯淨發現，喝令「這什」（台語），並立即打電話回所稱「毒品」，要求派警力支援。

等候員警支援期間，詹淯淨見陳嫌手伸口袋，又喝令搜索「哩ㄟ落袋仔」（台語，你的口袋），陳嫌全程配合受檢，並稱只有他一人帶毒，跟後載鄭男沒關係，事後，警化驗夾鍊袋成分，驗出為二級毒品安非他命1包（毛重0.30公克）。

詹淯淨高挑身材宛如模特兒，笑容甜美，卻反應靈敏、臨檢動作比男警員更敏捷，是派出所「嬌」點之一。博愛四路派出所所長黃明泰說，詹於民國103年警察特考班結訓分發到勤，認真且和同事相處融洽，在刑案查緝上巾幗不讓鬚眉。

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