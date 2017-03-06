檢警排除梁思惠在場 撤銷羈押當庭釋放
2017-03-06 17:02
［記者黃捷／台北報導］淫男程宇涉嫌姦殺陳姓女網模，落網後直指案發大樓監視器畫面中同行的女子就是女友梁思惠，且犯案過程她都在場，檢警因而將梁女列為共犯，一併聲押2人獲准，但檢警進一步調閱梁女家門附近監視器，發現她當天下午都沒出門，且梁母也作證「女兒都在家」，士林地檢署今天上午提訊2人後，撤銷對梁女的羈押，梁女並於下午2時20分獲釋。
士檢襄閱檢察官陳錫柱表示，案發當天程男與死者一同進入萬象大樓，被監視器拍下身影，但程男被逮後，故意將死者的穿著指認為梁女，誤導警方辦案。
程男更緊咬梁女全程在場，並對案發過程中與梁女分工描述的鉅細靡遺，第一時間讓檢警分不出真偽，梁女雖否認，並表示母親可為她作不在場證明，但當天向法院聲押禁見前，拘提2人已接近24小時，沒有時間再傳梁母出庭作證，無法排除梁女嫌疑，只能先行聲押禁見，保全證據。
檢警歷經2天追查，確認案發當天與程男同行的女子不是梁女，且梁女當天下午確實與母親在家，沒有出門；此外，梁女聲稱手機在2月20日就遺失，疑似被程男偷走，模仿她的用字習慣發LINE向死者家屬報平案，檢警暫無法確認真偽。
陳錫柱指出，目前雖無法完全排除梁女涉案，但事證經過濾後，目前只剩下程男供詞指控，現有事證已不足以對梁女羈押禁見，為保障人權，遂撤銷羈押釋放梁女。
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