女模命案逆轉？檢警：梁女涉案低被釋放

2017-03-06 14:29

〔記者姚岳宏、黃捷／台北報導〕陳姓女模遭兇手程宇姦殺案，被檢警列為共犯的程宇梁姓女友，警方調閱案發大樓附近監視器畫面，發現梁女當時人不在此處，且調閱案發前後梁女住家附近監視器，也未拍到她出入身影，但檢警仍不排除她知情，士林地檢署綜合各項事證，梁女涉案程度大為降低，下午2時20分將她釋放。

雖然程宇一再緊咬梁女涉案，還說她不但在場，且參與動手，不過，梁女始終堅稱她不在場，對監視器錄到進大樓的戴口罩女子，一再強調「這女的不是我」；警方擴大調閱監視器，發現當時在超商外及與陳宇同進案發大樓的女子，疑都是死者陳姓女模；當初被拍到進電梯戴著毛帽的女子，是大樓的另名黃姓女住戶，跟本案無關，警方下午將帶程宇回現場模擬案情，釐清真相。