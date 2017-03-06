朱立倫愛將許志堅涉嫌收賄 判刑10年

2017-03-06 14:41

〔記者張文川／台北報導〕新北市長朱立倫的愛將、前副市長許志堅，前年被控收受建商的名表、金條與「假薪資」賄賂，涉貪758萬餘元，台北地檢署起訴許志堅與建商白手套周麗惠等7人；台北地院今宣判，許志堅被依不違背職務收賄罪判刑10年，另有違反商業會計法、可易科罰金的5月徒刑。可上訴。

其餘被告，許志堅之子許士耘、胞兄許志遠，依違反商會法不實憑證罪，各判刑4月，可易科罰金；弘盛開發負責人兼白手套周麗惠，因協商認罪，獲得輕判，依交付賄款判刑8月，另有商會法3罪併判7月可易科罰金，褫奪公權1年，緩刑3年，支付公庫500萬元。

樂揚建設總經理鄒雪娥被依行賄罪判刑6月可易科罰金，褫奪公權1年；建築師蔡哲義、弘盛開發會計周佳萱也依商會法各判刑4月，周佳萱緩刑2年。

前年8月檢廉收網，複訊後聲押許志堅獲准，同年11月起訴後續押，直到去年3月獲300萬元交保，共被羈押8個月。

北檢起訴認定，許志堅在副市長任內，身兼新北市都更審議委員會、都市計畫委員會主委，涉收受建商賄賂，幫助建商快速通過都更審議案。

起訴認定，許志堅自2011年5月至2015年7月間，涉收受周麗惠賄賂現金652萬餘元，包括每月支領的現金11萬元，其中許子許士耘、許兄許志遠，在周麗惠的弘盛開發公司掛名員工，按月支領各4萬元薪資，周女每月付許志堅3萬現金做為許父的扶養費。

許志堅並被控趁嫁女兒的機會，收受周麗惠樂揚建設總經理鄒雪娥贈送的2支香奈兒名表、蕭邦名表；周女還在許志堅的生日過後幾個月，送金條給許當做生日禮。

（2017-03-06 15:02更新）