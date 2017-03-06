台塑六輕SM一廠工安事故 4人受傷

台塑六輕廠今天凌晨發生工安意外，4人受傷。（資料照）

2017-03-06 10:10

〔記者林國賢／雲林報導〕台塑六輕SM一廠今天凌晨疑因加熱爐內壓力過大，造成爐殼破裂工安事故，現場工作人員有3人胸部、臉部灼傷，1人胸挫傷，送雲林長庚治療。

雲林縣政府勞工處除派員入廠了解，台塑並已通知職安署職業安全衛生中心。

縣府勞工處副處長陳良駿表示，工安事故發生於今天凌晨4點30分左右，受傷4人中有2人是雲林人、1人彰化人及1名高雄，初步回報4人均無生命危險。

職安署職業安全衛生中心上午將派員入廠了解意外原因，目前該製程已暫時停工，調查事故發生原因。