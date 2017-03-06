| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
萬里發生遊覽車衝撞民宅 司機命危送醫急救
 首頁 > 社會

台塑六輕SM一廠工安事故 4人受傷

台塑六輕廠今天凌晨發生工安意外，4人受傷。（資料照）

2017-03-06  10:10

〔記者林國賢／雲林報導〕台塑六輕SM一廠今天凌晨疑因加熱爐內壓力過大，造成爐殼破裂工安事故，現場工作人員有3人胸部、臉部灼傷，1人胸挫傷，送雲林長庚治療。

雲林縣政府勞工處除派員入廠了解，台塑並已通知職安署職業安全衛生中心。

縣府勞工處副處長陳良駿表示，工安事故發生於今天凌晨4點30分左右，受傷4人中有2人是雲林人、1人彰化人及1名高雄，初步回報4人均無生命危險。

職安署職業安全衛生中心上午將派員入廠了解意外原因，目前該製程已暫時停工，調查事故發生原因。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 六輕 台塑 工安事故
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤茄汁煎豆包
好下飯✤梅乾紅燒肉
健康吃✤義式燉蔬菜
好吃米飯怎麼煮？
轉寄

標題：台塑六輕SM一廠工安事故 4人受傷


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月6日‧星期一‧丁酉年二月初九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.