轎車甩尾撞斷測速照相桿 民熱議「斬業救荷包」
自小客車將測速照相桿攔腰斬斷，現只剩基座殘骸。（記者陳彥廷攝）
〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣屏187線是往返東港、崁頂的主要道路，約3年前拓寬為雙向2線道後，用路車速快卻致車禍案件橫生，屏東縣警察局交通隊在東港鎮及崁頂鄉入鬧區前都加上測速照相桿限制車速，崁頂端原架設於中央分隔島上，但最近用路人卻發現突然空空如也，原來該測速照相桿竟被自撞的小轎車甩尾180度後攔腰斬斷，車上4人則神奇無大礙，地方居民熱議「為民除害！」
「撞的好！」測速照相桿壯烈成仁，在用路人討論中難聞哀悼，反而屢傳「好評」，原來該隻測速照相桿於進入崁頂鬧區咽喉位置，時速上限僅50公里，「開賣拉」之初就屢引批評「實在太慢」，不過警方認為行經該處隨後就開始轉向且從雙線縮為單線，有減速必要而挺住壓力屹立，直到今年2月22日的「腰折」。
這起測速照相桿「腰折」案件發生在2月22日凌晨2時許，21歲的洪姓駕駛車上及3名乘客往西南行經該處內側車道，先撞上中央分隔島的路燈，隨後車尾飛甩180度後將測速照相桿「攔腰斬」，壽命約3年的測速照相桿就因「腰折夭折」，頂端機箱被攔腰斬斷飛至對向車道，車身側翻受損嚴重，連儀表板都受巨力擠壓噴出，車道上滿是殘骸，但幸運的是4人皆僅受輕傷。
屏東縣警局交通隊指出，縣內測速照相桿遭撞並非首次，該事故駕駛並未有酒精反應，目前僅有基座留在當地，肇事駕駛自稱因車速過快致失控而撞上，一般類似的測速照相桿要價約200萬元不等，不過因器材折舊，將向該駕駛求償約50萬元復舊。
被視為「搶錢」的測速照相桿被斷，用路人大多額手稱慶，直說「事主功德無量！」、「秒殺測速」、「救荷包」，甚至還有人仿布袋戲角色稱「斬業救荷包！」，但也有人看到滿地殘骸，則是念佛或驚呼「好恐怖」。
警方訊問後排除駕駛因曾被拍照而挾怨報復，並未開出紅單，至於機器成本是否已「回本」仍待查證，警方除呼籲駕駛車速放慢，也強調該處有必要限速，保證近期照相桿就會「重出江湖」。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 相隔5年 全村跪求白沙屯媽再訪 結果讓人振奮
- 舉重》中國京奧三金遭追回 IWF官網認陳葦綾為奧運金牌
- 川普指控大選期間卑劣竊聽 歐巴馬駁斥
- 千人單車競騎 爬升2000公尺長征塔塔加
- 《中英對照讀新聞》Toxic chemicals banned in dishwashing liquids 洗碗精禁用有毒化學品
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 About 157 schools signed letters with China: MOE
- 空污路跑選手休克 環團促停辦、南市：會檢討
- 一貫道萬人祈福 蔡英文：宗教是安定社會重要力量
- 遊客取山泉 鋸斷玉山塔塔加園區水管
- 18％退場年限 軍公教將一致
- 蘭潭水位探底 百年「巫家古井」見天日
- 神盾血濺休息室 幸好不是慣用手
- 自由限時批》台獨，就是反「黨國」封建專制下的產物！
- 腿短臉又大 KIMIKO泣訴習舞血淚史
- 商人回饋故里 八斗子租屋設漁民文學的家
- 遊學？涉詐騙 江女被爆為賺15萬執意赴韓
- 占國有地欠補償金 中華郵政最大咖
- 這我一定吉！這副春聯讓鄉民直呼太狂了
- 86公分大錦鯉 新月廣場展出
- 車志立減重甩叔味 回大馬唱爽
- 插畫被批歧視「台灣國語」 Duncan這麼說...
- 行銷台南農特產 南市赴日參展
- 好天氣已結束 明日降雨、降溫全都來！
- 中市將打通西安街 讓逢甲夜市直通水湳經貿園區
- 返鄉頒獎助學金 貿易商有愛
- 訪無米樂故鄉 柯P：社區營造應由下而上
- 大立光2月營收月減8％、年增70％
- 經典賽》8名專家最終預測 這隊成奪冠大熱門
- 魚也會中禽流感？ 農委會：無科學根據
- 湯米佩吉冠軍曲紅孩兒唱過 玉女歌手哀傷悼念
- 經典賽 Live》陳鏞基2安3打點 台灣隊3：5警察廳
- 經典賽》秋山翔吾9上建功 日本隊最後一場熱身賽贏球
- 比丘尼向白沙屯媽喊冤 控「五星旗」建商霸廟產
- 馬美道路垃圾處處可見 殺死不少尖石美景！
- 小蠻存在感低鬼鬼掛心 隱形的手緊牽12年閨密情
- 川普反守為攻 控大選時遭歐巴馬監聽
- 金正男案延燒 大馬驅逐北韓大使
- 緊繫安全帶 蝶戀花車禍倖存夫婦 康復出院
- 高歌紓壓 大華中學女聲合唱奪冠
- 敘國千年古城獲救贖 音樂家坐瓦礫堆歡慶演奏
標題：轎車甩尾撞斷測速照相桿 民熱議「斬業救荷包」
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email