轎車甩尾撞斷測速照相桿 民熱議「斬業救荷包」

自小客車將測速照相桿攔腰斬斷，現只剩基座殘骸。（記者陳彥廷攝）

2017-03-05 21:16

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣屏187線是往返東港、崁頂的主要道路，約3年前拓寬為雙向2線道後，用路車速快卻致車禍案件橫生，屏東縣警察局交通隊在東港鎮及崁頂鄉入鬧區前都加上測速照相桿限制車速，崁頂端原架設於中央分隔島上，但最近用路人卻發現突然空空如也，原來該測速照相桿竟被自撞的小轎車甩尾180度後攔腰斬斷，車上4人則神奇無大礙，地方居民熱議「為民除害！」

「撞的好！」測速照相桿壯烈成仁，在用路人討論中難聞哀悼，反而屢傳「好評」，原來該隻測速照相桿於進入崁頂鬧區咽喉位置，時速上限僅50公里，「開賣拉」之初就屢引批評「實在太慢」，不過警方認為行經該處隨後就開始轉向且從雙線縮為單線，有減速必要而挺住壓力屹立，直到今年2月22日的「腰折」。

這起測速照相桿「腰折」案件發生在2月22日凌晨2時許，21歲的洪姓駕駛車上及3名乘客往西南行經該處內側車道，先撞上中央分隔島的路燈，隨後車尾飛甩180度後將測速照相桿「攔腰斬」，壽命約3年的測速照相桿就因「腰折夭折」，頂端機箱被攔腰斬斷飛至對向車道，車身側翻受損嚴重，連儀表板都受巨力擠壓噴出，車道上滿是殘骸，但幸運的是4人皆僅受輕傷。

屏東縣警局交通隊指出，縣內測速照相桿遭撞並非首次，該事故駕駛並未有酒精反應，目前僅有基座留在當地，肇事駕駛自稱因車速過快致失控而撞上，一般類似的測速照相桿要價約200萬元不等，不過因器材折舊，將向該駕駛求償約50萬元復舊。

被視為「搶錢」的測速照相桿被斷，用路人大多額手稱慶，直說「事主功德無量！」、「秒殺測速」、「救荷包」，甚至還有人仿布袋戲角色稱「斬業救荷包！」，但也有人看到滿地殘骸，則是念佛或驚呼「好恐怖」。

警方訊問後排除駕駛因曾被拍照而挾怨報復，並未開出紅單，至於機器成本是否已「回本」仍待查證，警方除呼籲駕駛車速放慢，也強調該處有必要限速，保證近期照相桿就會「重出江湖」。